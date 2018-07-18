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Дата распечатки: 18.07.2018 15:13
 
18.07.2018 13:04 Общество, Политика

МИД: Проект указа о продлении пятидневного безвизового режима находится на финальной стадии

Минск, 18 июля. Проект указа президента о продлении срока безвизового пребывания иностранцев в Беларуси с пяти до десяти дней находится на финальной стадии, сообщило Министерство иностранных дел во время онлайн-конференции в "Фейсбуке" 18 июля.

"Эта тема весьма актуальна. В настоящее время на финальной стадии находится соответствующий проект указа президента Республики Беларусь о продлении срока пребывания иностранных граждан на территории нашей страны, прибывающих через пограничный пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск", — уточнили в МИД.

На вопрос, не планируется ли распространить безвизовый режим на прибывающих не только через национальный аэропорт, в министерстве ответили, что "в отдаленной перспективе не исключается безвизовый въезд через наземные пункты пропуска", но во многом это будет зависеть от дальнейшего переоборудования наземных пограничных пунктов пропуска и увеличения их количества.

В МИД также подчеркнули, что во время проведения в Беларуси в 2019 году вторых Европейских игр для болельщиков будет действовать безвизовый режим, аналогичный установленному на время чемпионата мира по хоккею 2014 года (по билетам при наличии действующего документа для въезда и страховки). "Предполагается, что безвизовый въезд будет введен за десять дней до начала соревнований и будет действовать десять дней после их окончания. Наличие билета позволит проехать через Российскую Федерацию без виз", — отметили в ведомстве.

Указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года. Документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска в аэропорту для граждан 80 государств. Указ вступил в силу в феврале прошлого года. Предложение о двукратном увеличении сроков безвизового въезда власти начали прорабатывать осенью.
Алексей Александров, БелаПАН.

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