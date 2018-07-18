На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару, укрепился к евро и российскому рублю

Минск, 18 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 18 июля белорусский рубль ослаб к доллару, укрепился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0063 рубля (0,27%) и составил 2,3120 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0120 рубля (0,61%) до 1,9886.



Курс российского рубля снизился на 0,0043 рубля (0,14%) и составил 3,1609 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 18 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,42% до 71,86 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 67,7 доллара за баррель, что на 0,56% ниже предыдущего закрытия.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 17 июля повысился на 0,4654 рубля и составил 62,9006 рубля.