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Дата распечатки: 18.07.2018 15:12
 
18.07.2018 13:46 Общество, Экономика

Завершено расследование дела о гибели двух рабочих в Речицком районе

Минск, 18 июля. Следственным управлением УСК по Гомельской области окончено расследование уголовного дела о гибели двух рабочих Мозырского участка филиала "Строительно-монтажное управление Гомельэнергострой".

По информации УСК, согласно материалам дела в ноябре 2016 года в Василевичах Речицкого района работники Мозырского участка филиала "СМУ Гомельэнергострой" проводили строительно-монтажные работы на объекте филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго" — здании монтерского пункта.

Сообщается, что бывший заместитель директора по производству филиала "СМУ Гомельэнергострой" самовольно, без разработки проектной документации и согласования, составил план по усилению фундамента здания. Находясь на строительном объекте, отдал заведомо незаконное распоряжение мастеру участка приступить к укреплению фундамента, не предусмотренному проектом производства работ.

В свою очередь начальник участка, узнав о сложившейся ситуации, не предпринял мер по недопущению мастера к проведению работ, не отвечающих строительным нормам и правилам охраны труда.

В итоге бригада рабочих под руководством мастера вырыла вдоль здания траншеи. При извлечении грунта из-под фундамента здания произошло обрушение стен и фундамента. Под завалами оказались двое рабочих — 1958 и 1967 годов рождения, которые от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Расследованием установлено, что по ремонтируемому объекту имеется техническое заключение УП "Гомельское агентство по строительству и инвестициям", согласно которому состояние фундамента здания неудовлетворительное, капитальный ремонт и модернизация сооружения технически и экономически нецелесообразны.

При обсуждении между заказчиком и представителем строительно-монтажного управления — бывшим заместителем директора по производству — работ, подлежащих выполнению по причине нахождения фундамента здания в аварийном состоянии, возник вопрос о необходимости его усиления. Вопрос проведения работ по усилению фундамента между заказчиком и подрядчиком остался не согласован.

К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования о групповом несчастном случае со смертельным исходом, проведенного областным управлением департамента государственной инспекции труда.

На основании собранных по делу доказательств бывшему заместителю директора по производству филиала "СМУ Гомельэнергострой" и бывшему начальнику Мозырского участка СМУ предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Уголовное преследование в отношении мастера строительно-монтажного управления прекращено в связи с его смертью.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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