КГК: В бюджет Минска не поступило почти 2,3 млн рублей от продажи права аренды госимущества

Минск, 18 июля. В бюджет Минска не поступило почти 2,3 млн рублей от продажи права аренды государственного имущества.

Как сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля, это было выявлено в ходе проведенного в первом полугодии текущего года мониторинга "по вопросу обеспечения субъектами хозяйствования перечисления в бюджет платы за право заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, полученной при проведении аукционов (плата) за период с 2013 года по 2017 год".

Обязанность по перечислению в бюджет данной платы была введена в 2009 году, напомнила пресс-служба. В настоящее время указом президента предоставлена возможность оставить в своем распоряжении 50% средств от продажи права аренды государственного имущества, а подлежащая перечислению вторая часть должна быть направлена в доход бюджета Минска не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.

Вместе с тем в ходе мониторинга установлены случаи несвоевременного перечисления платы в бюджет отдельными столичными организациями. Просрочка платежа составляла от трех до шести месяцев (филиалы госпредприятия "Минсктранс" "Автобусный парк № 5", "Троллейбусный парк № 2", ПО "Гаражи, автостоянки и парковки" и др.), а в отдельных случаях и более трех лет.

Кроме того, результаты мониторинга показали, что из 4.681.332 рублей, подлежащих перечислению за проверенный период, в бюджет поступило всего лишь 2.291.437 рублей — менее половины. К основным должникам относятся жилищные ремонтно-эксплуатационные объединения районов Минска, отдельные управления образования, организации физической культуры и спорта, государственные организации здравоохранения.

Так, задолженность УП "ЖРЭО Центрального района Минска" перед бюджетом по плате превысила 370 тыс. рублей, УП "ЖРЭО Первомайского района Минска" — 35 тыс. рублей.

"Отсутствие должного контроля, а также непринятие действенных мер к должникам привели не только к значительному недопоступлению в бюджет Минска платы, но и к необоснованному премированию руководителей организаций-должников. Так, в соответствии с правовыми актами Мингорисполкома не производятся начисление и выплата премии и вознаграждения по итогам работы за год руководителю организации при наличии в организации задолженности по платежам в бюджет до полного ее погашения. Вместе с тем в связи с отсутствием сведений о наличии задолженности по плате выплата премий и вознаграждений руководителям организаций осуществлялась в установленном порядке", — отметила пресс-служба.

По итогам мониторинга Комитет госконтроля предложил Мингорисполкому "с участием всех заинтересованных принять комплексные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, а также по взысканию недополученных бюджетом денежных средств с привлечением к ответственности виновных должностных лиц".

К настоящему времени из общей суммы задолженности Мингорисполком взыскал 508 тыс. рублей.

