18.07.2018 15:26 Политика
Суд над бывшим послом Украины в Минске Михаилом Ежелем, получившим статус беженца в Беларуси, назначен на 17 августа
Минск, 18 июля. Суд над бывшим послом Украины в Минске Михаилом Ежелем, получившим в Беларуси статус беженца, назначен на 17 августа. Это следует из информации, опубликованной на сайте Верховного суда Украины.
Решение о заочном рассмотрении уголовного дела Ежеля, который в Украине объявлен в розыск, было принято Соломенским районным судом Киева 5 июля. В постановлении суда также отмечается: главным управлением военной контрразведки установлено, что Ежелю предоставлен статус беженца в Беларуси и, "по оперативным данным, он проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру".
18 июля Михаил Ежель подтвердил порталу tut.by, что он получил статус беженца в Беларуси. "Да, действительно я получил статус беженца, это произошло больше года назад. Сейчас я с семьей проживаю в Минске, у семьи вид на жительство. Вопросы по поводу суда — туда, в Украину", — сказал он.
В Украине против Ежеля открыто два уголовных производства. Обвинения касаются периода, когда Ежель возглавлял Министерство обороны (2010—2012 годы). Адмирал запаса обвиняется в выдаче незаконных поручений по оплате за счет бюджетных средств коммунальных услуг фирмам, которые обеспечивали армию питанием, и нанесении материального ущерба государству в размере около 43 млн грн (более 1,6 млн долларов). Второе уголовное производство касается попытки продать России два стратегических бомбардировщика, где ущерб, по данным следствия, составил более 24 млн грн (более 900 тыс. долларов). Согласно статьям обвинения, Ежелю грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Генпрокуратура вызывала экс-министра на допрос, а после объявила его в государственный розыск и подала документы в Интерпол.
Посольство в Беларуси Ежель возглавил в апреле 2013 года. После официально выдвинутых обвинений он был уволен с должности — это произошло в мае 2015 года. Однако в Украину бывший посол не вернулся. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он скрывается в Беларуси, но белорусские власти это не подтверждали.
В августе 2016 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, общаясь с журналистами в Киеве, заявил, что ничего не знает о Ежеле. "Я совершенно не знаю, какой у него статус в Беларуси. Потому что я знаю, что он прекратил свою деятельность в качестве посла Украины в Беларуси. Я не знаю, где он находится", — сказал Макей. Он также добавил, что вопрос о выдаче или невыдаче человека властям страны, гражданином которой он является, лежит в компетенции правоохранительных органов, а не дипломатического ведомства.
Решение о заочном рассмотрении уголовного дела Ежеля, который в Украине объявлен в розыск, было принято Соломенским районным судом Киева 5 июля. В постановлении суда также отмечается: главным управлением военной контрразведки установлено, что Ежелю предоставлен статус беженца в Беларуси и, "по оперативным данным, он проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру".
18 июля Михаил Ежель подтвердил порталу tut.by, что он получил статус беженца в Беларуси. "Да, действительно я получил статус беженца, это произошло больше года назад. Сейчас я с семьей проживаю в Минске, у семьи вид на жительство. Вопросы по поводу суда — туда, в Украину", — сказал он.
В Украине против Ежеля открыто два уголовных производства. Обвинения касаются периода, когда Ежель возглавлял Министерство обороны (2010—2012 годы). Адмирал запаса обвиняется в выдаче незаконных поручений по оплате за счет бюджетных средств коммунальных услуг фирмам, которые обеспечивали армию питанием, и нанесении материального ущерба государству в размере около 43 млн грн (более 1,6 млн долларов). Второе уголовное производство касается попытки продать России два стратегических бомбардировщика, где ущерб, по данным следствия, составил более 24 млн грн (более 900 тыс. долларов). Согласно статьям обвинения, Ежелю грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Генпрокуратура вызывала экс-министра на допрос, а после объявила его в государственный розыск и подала документы в Интерпол.
Посольство в Беларуси Ежель возглавил в апреле 2013 года. После официально выдвинутых обвинений он был уволен с должности — это произошло в мае 2015 года. Однако в Украину бывший посол не вернулся. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он скрывается в Беларуси, но белорусские власти это не подтверждали.
В августе 2016 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, общаясь с журналистами в Киеве, заявил, что ничего не знает о Ежеле. "Я совершенно не знаю, какой у него статус в Беларуси. Потому что я знаю, что он прекратил свою деятельность в качестве посла Украины в Беларуси. Я не знаю, где он находится", — сказал Макей. Он также добавил, что вопрос о выдаче или невыдаче человека властям страны, гражданином которой он является, лежит в компетенции правоохранительных органов, а не дипломатического ведомства.