18.07.2018 16:41 Общество
Сорвавшийся в горах Кабардино-Балкарии белорусский альпинист найден мертвым
Минск, 18 июля. Сорвавшийся 17 июля в горах Кабардино-Балкарии белорусский альпинист найден мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МЧС России по региону Кантемира Берова.
"По состоянию на 15.00 московского времени поисково-спасательные работы в Черекском районе Кабардино-Балкарии приостановлены в связи с плохими погодными условиями, тело пропавшего накануне альпиниста обнаружили на высоте около 4,1 тысячи метров. Для его транспортировки в четверг будет привлечен вертолет МЧС", — сказал Беров.
В поисках участвовали восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и вертолет МЧС России.
Информация о ЧП поступила спасателям 17 июля около 20.40 по московскому времени. Сообщалось, что группа альпинистов из пяти человек из Беларуси совершала восхождение на гору Укю (высота более 4,3 тысячи метров), расположенную в Безенгийском ущелье (Черекский район). При спуске на высоте около 4,1 тысячи метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался, поиски велись как пешим порядком, так и с вертолета.
"По состоянию на 15.00 московского времени поисково-спасательные работы в Черекском районе Кабардино-Балкарии приостановлены в связи с плохими погодными условиями, тело пропавшего накануне альпиниста обнаружили на высоте около 4,1 тысячи метров. Для его транспортировки в четверг будет привлечен вертолет МЧС", — сказал Беров.
В поисках участвовали восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и вертолет МЧС России.
Информация о ЧП поступила спасателям 17 июля около 20.40 по московскому времени. Сообщалось, что группа альпинистов из пяти человек из Беларуси совершала восхождение на гору Укю (высота более 4,3 тысячи метров), расположенную в Безенгийском ущелье (Черекский район). При спуске на высоте около 4,1 тысячи метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался, поиски велись как пешим порядком, так и с вертолета.