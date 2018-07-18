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Дата распечатки: 18.07.2018 18:27
 
18.07.2018 17:07 Общество

Заложница в банке в Заславле освобождена, налетчик — ликвидирован

Минск, 18 июля. Заложник в банке в Заславле освобожден, налетчик — ликвидирован, сообщает государственное информагентство БелТА со ссылкой на главу МВД Беларуси Игоря Шуневича.

"В отделении "Белинвестбанка" в городе Заславль преступник, вооруженный ножом, захватил в заложники девушку. На протяжении более чем двух часов мы вели с ним переговоры. Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля, — цитирует БелТА Шуневича. — После безуспешных переговоров и исчерпания всех возможностей мирно решить это дело, было принято решение о проведении силовой операции, а именно освобождении заложника. Она была успешно проведена силами спецподразделения МВД "Алмаз". Заложник был освобожден. Девушка не пострадала. По предварительным данным, она беременна. Это имело определенные обстоятельства с точки зрения силовой операции. Преступник ликвидирован".

Как сообщил телеканал "Беларусь 1", переговоры длились три часа.

О мотивах действий налетчика пока ничего не сообщается.

БелаПАН.

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