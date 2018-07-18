Россельхознадзор сообщает об утилизации 31 тонны растениеводческой продукции, ввезенной из Беларуси без документов

Минск, 18 июля. 31 тонна растениеводческой продукции, ввезенной в Россию из Беларуси без документов, была утилизирована на полигонах твердых бытовых отходов Брянской и Смоленской областей.



Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в пункте принятия уведомлений "Красный камень", расположенном на автодороге М-13, сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям остановили транспортное средство под управлением гражданина Беларуси, перевозившего черную смородину.



В ходе досмотра с полной выгрузкой специалисты ведомства установили, что на груз отсутствуют документы, подтверждающие его происхождение, а также фитосанитарную безопасность. Кроме того, на таре отсутствовали маркировочные этикетки с необходимой информацией о наименовании подкарантинной продукции, стране ее происхождения и экспортере.



В соответствии с положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза 16 июля смородина была утилизирована.



17 июля на смоленском полигоне твердых бытовых отходов была проведена утилизация около 30 тонн яблок неизвестного происхождения. Данная продукция была передана специалистам Россельхознадзора сотрудниками Смоленской таможни. В ходе контроля выяснилось, что яблоки также были ввезены на территорию России из Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов.