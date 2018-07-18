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Дата распечатки: 18.07.2018 19:47
 
18.07.2018 18:58 Общество

МВД: Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию в Заславле

Минск, 18 июля. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило некоторые подробности операции по освобождению заложницы в отделении банка в Заславле (Минская область).
Операция проводилась сегодня днем.

По информации МВД, в 13.55 в милицию поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в помещении банка на улице Советская в Заславле. К зданию незамедлительно выбыла группа задержания. Было установлено, что в помещении банка мужчина, угрожая ножом, удерживает в заложниках женщину. Операцию по освобождению заложницы возглавил министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич.

По словам главы ведомства, преступником оказался 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений. Более двух часов длились переговоры. Мужчина вел себя агрессивно, отказывался отпустить заложницу, высказывал угрозы в ее адрес.

"Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия, — говорится в сообщении МВД. — К тому же, по предварительной информации, женщина была беременна, что еще больше осложняло ситуацию и накладывало определенные обстоятельства на осуществление силовой акции. После исчерпания всех возможностей было принято решение о проведении силовой операции сотрудниками спецподразделения МВД по борьбе с терроризмом "Алмаз".

В ходе операции заложница была освобождена, она не пострадала. С ней работают медики и психологи.

Преступник ликвидирован.

По факту захвата заложника возбуждено дело по ч. 2 ст. 291 УК. Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.

Следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Минской области Павла Игнатова продолжает работу на месте происшествия.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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