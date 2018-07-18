Подписан протокол о взаимодействии МВД Беларуси и Узбекистана

Минск, 18 июля. Делегация МВД Беларуси во главе с первым заместителем министра — начальником криминальной милиции Иваном Подгурским совершила рабочий визит в Узбекистан.



Как сообщает белорусское милицейское ведомство, на состоявшемся в Ташкенте совещании представителей министерств внутренних дел двух стран обсуждалось развитие взаимодействия по розыскной работе и борьбе с общеуголовной преступностью. Стороны проинформировали друг друга о состоянии наркоугрозы в республиках, а также затронули вопросы обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией.



По итогам встречи подписан протокол о взаимодействии министерств внутренних дел двух стран на 2018—2019 годы.