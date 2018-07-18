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Дата распечатки: 18.07.2018 21:23
 
18.07.2018 19:47 Общество

В Витебском районе за 12 часов случились два ДТП, в которых погиб пешеход и травмирован малолетний велосипедист

Минск, 18 июля. В Витебском районе за половину суток в деревне Вороны и вблизи нее случились два дорожно-транспортных происшествия с гибелью пешехода и травмированием малолетнего велосипедиста.

Как сообщает Государственный комитет судебных экспертиз, в обоих случаях сотрудники Витебского межрайонного отдела ГКСЭ выбывали на места происшествий для фиксации следовой картины.

В 15.40 17 июля ученик 3-го класса витебской школы, двигаясь на велосипеде по улице в деревне Вороны, отвлекся от управления велосипедом и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Жигули". В результате ДТП ребенок получил перелом лучевой кости левой руки.

В 2.10 водитель большегруза "Вольво", двигаясь со стороны Воронов в направлении Витебска, совершил наезд на шедшего в попутном направлении по проезжей части неработающего 37-летнего жителя областного центра. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертиза по определению наличия в крови погибшего алкоголя и наркотических веществ, трасологическая и автотехническая экспертизы по определению возможности у водителя предотвратить наезд в сложившейся дорожной ситуации.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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