Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Барановичском районе с гибелью 13-летней девочки

Минск, 18 июля. Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд Барановичского района и Барановичей материалы уголовного дела по обвинению уроженца Барановичского района, совершившего дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть двух человек, и скрывшегося с места аварии.



Как сообщает Генпрокуратура, в ходе предварительного расследования установлено, что 21 февраля с 18.00 до 19.00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Renault Megane Scenic без соответствующих прав, на автодороге Березовка — Лесная — Миловиды в Барановичском районе Брестской области отвлекся от управления, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в придорожные деревья.



В результате аварии находившаяся в автомобиле дочь обвиняемого 2005 года рождения погибла, а другой пассажир от причиненных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия спустя некоторое время.



Как отмечают в Генпрокуратуре, после ДТП водитель, зная, что потерпевший "находится в опасном для жизни и здоровья состоянии, помощи ему не оказал, в учреждение здравоохранения о случившемся не сообщил и с места происшествия скрылся".



Водителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) и ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.



После изучения материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами, действия обвиняемого квалифицированы органом уголовного преследования правильно.



Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.