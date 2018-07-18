СК: В Заславле мужчина взял в заложники дочь

Минск, 18 июля. Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия в Заславле, где сегодня мужчина взял в заложники 23-летнюю дочь, сообщила БелаПАН официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.



По данным следствия, на протяжении двух часов сотрудники милиции вели переговоры с нападавшим, который выдвигал различные требования. Он был ликвидирован в ходе операции, проведенной спецподразделением МВД "Алмаз". Заложница не пострадала.



Действия 46-летнего местного жителя квалифицированы по ч. 2 ст. 291 УК (захват заложника).



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Минской области Павла Игнатова и передвижная криминалистическая лаборатория ведомства. Назначен комплекс экспертиз, изъяты записи камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей и потерпевшей.



О мотивах нападавшего до сих пор не сообщается.



"Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия, — говорилось в сообщении МВД. — К тому же, по предварительной информации, женщина была беременна, что еще больше осложняло ситуацию и накладывало определенные обстоятельства на осуществление силовой акции".