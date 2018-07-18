18.07.2018 22:25 Общество, Политика
Обзор важнейших событий 18 июля 2018 года
Минск, 18 июля. В отделении банка в Заславле (Минская область) мужчина взял в заложницы 23-летнюю дочь. Он вел себя агрессивно, отказывался отпустить девушку, высказывал угрозы в ее адрес. Переговоры с милицией длились более двух часов. "Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия, — сообщило МВД. — К тому же, по предварительной информации, женщина была беременна, что еще больше осложняло ситуацию и накладывало определенные обстоятельства на осуществление силовой акции". В ходе операции по освобождению заложницы мужчина был убит. Его личность установлена — это 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.
Белорусские правозащитники призвали прекратить уголовное преследование учредителя БелаПАН Алеся Липая. "Обстоятельства уголовного дела позволяют говорить о его политической подоплеке и ставить в один ряд с осуждением в 2011 году по той же статье УК главы правозащитного центра "Весна" Александра Беляцкого и уголовным преследованием руководителей независимого Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и Игоря Комлика, дело по обвинению которых готовится к направлению в суд", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте spring96.org.
Министерство иностранных дел Беларуси надеется найти "взаимоприемлемые развязки" в переговорах об упрощении визового режима с Евросоюзом. Об этом было заявлено во время онлайн-конференции МИД в "Фейсбуке". "Работа идет. Однако это не односторонний процесс, и для продвижения вперед необходима воля обоих партнеров. Наши подходы, выраженные в том числе в одностороннем решении о введении пятидневного безвизового режима для граждан стран ЕС, очевидны", — отметили в министерстве.
Новый посол Италии в Беларуси Марио Бальди в интервью БелаПАН заметил, что отмена санкций ЕС в отношении Беларуси содействовала развитию белорусско-итальянского сотрудничества. "Решение о снятии санкций было правильным, потому что содействовало созданию более спокойной атмосферы в отношениях", — подчеркнул он. Бальди также рассказал, чем Беларусь интересна итальянским бизнесменам, сколько белорусских детей ежегодно усыновляют итальянские семьи и какие меры помогут привлечь в страну больше иностранных туристов.
Защитники Куропат передали в Администрацию президента обращение с требованием признать строительство развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" незаконным. Среди требований: аннулировать все решения, связанные с разрешением строительства в охранных зонах мемориала в урочище Куропаты; обязать Министерство культуры вернуться к проекту охранных зон, разработанному в 2003 году; признать незаконным строительство развлекательного комплекса.
За последние два месяца интенсивность взаимоотношений Беларуси с Евросоюзом была максимально высокой с 2011 года, заявил координатор программы "Внешняя политика Беларуси" экспертной инициативы "Минский диалог" политолог Денис Мельянцов 18 июля на презентации нового выпуска обзора "Минский барометр". "Вектор отношений с Евросоюзом в этот раз превзошел и вектор российский, и вектор китайский, чего не было давным-давно, — подчеркнул он. — С 2011 года мы не наблюдали такой картины — интенсивность отношений с ЕС за май—июнь превзошла всю предыдущую нормализацию, которая у нас наблюдается".
Белорусские правозащитники призвали прекратить уголовное преследование учредителя БелаПАН Алеся Липая. "Обстоятельства уголовного дела позволяют говорить о его политической подоплеке и ставить в один ряд с осуждением в 2011 году по той же статье УК главы правозащитного центра "Весна" Александра Беляцкого и уголовным преследованием руководителей независимого Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и Игоря Комлика, дело по обвинению которых готовится к направлению в суд", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте spring96.org.
Министерство иностранных дел Беларуси надеется найти "взаимоприемлемые развязки" в переговорах об упрощении визового режима с Евросоюзом. Об этом было заявлено во время онлайн-конференции МИД в "Фейсбуке". "Работа идет. Однако это не односторонний процесс, и для продвижения вперед необходима воля обоих партнеров. Наши подходы, выраженные в том числе в одностороннем решении о введении пятидневного безвизового режима для граждан стран ЕС, очевидны", — отметили в министерстве.
Новый посол Италии в Беларуси Марио Бальди в интервью БелаПАН заметил, что отмена санкций ЕС в отношении Беларуси содействовала развитию белорусско-итальянского сотрудничества. "Решение о снятии санкций было правильным, потому что содействовало созданию более спокойной атмосферы в отношениях", — подчеркнул он. Бальди также рассказал, чем Беларусь интересна итальянским бизнесменам, сколько белорусских детей ежегодно усыновляют итальянские семьи и какие меры помогут привлечь в страну больше иностранных туристов.
Защитники Куропат передали в Администрацию президента обращение с требованием признать строительство развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" незаконным. Среди требований: аннулировать все решения, связанные с разрешением строительства в охранных зонах мемориала в урочище Куропаты; обязать Министерство культуры вернуться к проекту охранных зон, разработанному в 2003 году; признать незаконным строительство развлекательного комплекса.
За последние два месяца интенсивность взаимоотношений Беларуси с Евросоюзом была максимально высокой с 2011 года, заявил координатор программы "Внешняя политика Беларуси" экспертной инициативы "Минский диалог" политолог Денис Мельянцов 18 июля на презентации нового выпуска обзора "Минский барометр". "Вектор отношений с Евросоюзом в этот раз превзошел и вектор российский, и вектор китайский, чего не было давным-давно, — подчеркнул он. — С 2011 года мы не наблюдали такой картины — интенсивность отношений с ЕС за май—июнь превзошла всю предыдущую нормализацию, которая у нас наблюдается".