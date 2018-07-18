Посол Италии: Отмена санкций ЕС в отношении Беларуси содействовала развитию белорусско-итальянского сотрудничества

Минск, 18 июля. Отмена санкций ЕС в отношении Беларуси содействовала развитию белорусско-итальянского сотрудничества. Такое мнение высказал в интервью БелаПАН новый посол Италии в Беларуси Марио Бальди.



"Решение о снятии санкций было правильным, потому что содействовало созданию более спокойной атмосферы в отношениях, — сказал он. — Ясно, что это не решило всех проблем, которые существуют между Евросоюзом и Беларусью, но это позволило двум сторонам вести диалог. Это как в семье, когда между мужем и женой существуют какие-то разногласия, необходимо говорить об этом, а не молчать".



По словам дипломата, до снятия санкций у Минска и Брюсселя не получалось наладить постоянный диалог. "До снятия санкций диалога не было. Беларусь и ЕС смогли вновь начать диалог, который сейчас продолжается и уже приносит свои результаты", — отметил Марио Бальди.



Новый посол подчеркнул, что у Италии нет никаких предубеждений относительно Беларуси. "Зато у нас есть такой бесценный ресурс, как симпатия и близость между белорусами и итальянцами, и мы можем это использовать, — добавил он. — Для белорусов Италия помимо культурной сокровищницы является также страной, где многие годы белорусские дети проводят свои каникулы. После аварии на Чернобыльской АЭС почти полмиллиона детей побывали на оздоровлении в Италии".



Многие из этих детей, по словам Марио Бальди, уже выросли и стали политиками, дипломатами, бизнесменами. "Они являются “послами” Италии в Беларуси, потому что несут в сердце Италию, любят нашу культуру и сохраняют прекрасные воспоминания о нашей стране. Это тот человеческий капитал, который очень важен для двусторонних отношений. Его нельзя измерить статистикой, как показатели торговли, но он является основополагающим в отношениях между странами", — убежден глава посольства.