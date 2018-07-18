В Беларуси начата реализация проекта по созданию сети "зеленых школ"

Минск, 18 июля. В Беларуси начата реализация проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне ("Зеленые школы")", сообщает пресс-служба представительства ООН в Беларуси.



Четырехлетний проект международной технической помощи с бюджетом 3,5 млн евро финансируется Евросоюзом и будет реализован Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.



Проект охватит все шесть областей страны и Минск. Во всех регионах планируется создать "клубы экологического мониторинга", а также привлечь экологические организации гражданского общества, волонтеров, общественных экологов для добровольного мониторинга нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.



Организации гражданского общества будут вовлекаться в учебно-просветительскую деятельность в сети "зеленых школ" Беларуси. Планируется усовершенствовать существующие и разработать новые школьные факультативы, включающие разделы по мониторингу качества воздуха, а также повысить квалификацию учителей в области биоразнообразия, рационального использования энергии и воды, отходов, мониторинга качества воздуха.



Проектом предусмотрено создание 11 ресурсных центров для "зеленых школ", которые будут оснащены комплектами оборудования для мониторинга окружающей среды.



В рамках проекта будет проведен конкурс экологических инициатив, направленных на рациональное использование природных ресурсов, экологический туризм, сохранение биологического разнообразия, управление отходами, улучшение качества атмосферного воздуха. По результатам конкурса будут отобраны для реализации до 20 инициатив.



Среди задач проекта — адаптация "зеленого" обучения для детских садов (включая учреждения для детей с инвалидностью), поддержка деятельности Орхусских центров в Беларуси, проведение экофорумов.



Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов станет пилотным объектом для тестирования программ обучения "Зеленые школы" в учреждениях подобного типа.



По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 9 из 10 человек дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ. Вредные вещества, попадающие в воздух, могут нанести непоправимый вред здоровью, поэтому мониторингу качества атмосферного воздуха уделяется большое внимание.



Беларусь взяла на себя ряд обязательств, в том числе по Орхусской конвенции. Закон "Об охране атмосферного воздуха" не только определяет правовые и организационные основы охраны атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ, но и предусматривает права и обязанности граждан, юридических лиц и государственных органов в области качества атмосферного воздуха.