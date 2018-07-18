Совмин одобрил девять проектов международной технической помощи

Минск, 18 июля. Правительство Беларуси одобрило девять проектов международной технической помощи. Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина от 18 июля 2018 года № 542, сообщает пресс-служба правительства.



В документе указаны следующие проекты: "Трансграничные центры для диалога культур Польша — Беларусь — Украина"; "Укрепление сотрудничества государств и создание предпосылок для решения общих экологических вызовов"; "Социальная интеграция уязвимых детей посредством искусства по обе стороны литовско-белорусской границы"; "Изменения в образовательной среде: продвижение инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной деятельности студентов в странах Восточного партнерства"; "Содействие сотрудничеству университет-предприятие и студенческому предпринимательству через СМАРТ-кафе"; "Культурное наследие по обе стороны границы"; "Актуализация и восстановление европейского культурного ландшафта на литовско-белорусской границе"; "Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями благодаря созданию условий и подготовке специалистов по канистерапии в трансграничном регионе"; "Через изучение культуры соседнего народа — к устойчивому партнерству и взаимопониманию".



Все проекты реализуются в рамках программ трансграничного сотрудничества и финансируются Евросоюзом.



Постановление вступает в силу со дня его принятия.