Минск, 19 июля. Александр Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием, сообщает пресс-служба белорусского президента.



"Яркий талант, артистическая индивидуальность, неповторимое актерское и вокальное мастерство принесли вам широкую известность и огромную зрительскую любовь, — говорится в поздравлении. — За годы активной и плодотворной творческой деятельности вы создали целую галерею незабываемых образов и произведений, которые стали классикой кинематографа и музыкальной эстрады".



Лукашенко отметил, что в Беларуси Кикабидзе "знают и ценят как человека, увлеченного любимым делом и неустанно стремящегося к покорению новых профессиональных вершин".