Посольство Беларуси в России решает вопрос с доставкой на родину тела погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста

Минск, 19 июля. Посольство Беларуси в России решает вопрос с доставкой на родину тела белорусского альпиниста, погибшего в Кабардино-Балкарии.



"Посольство во взаимодействии с представительством МИД России в Минеральных Водах и главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимает необходимые меры по доставке в аэропорт тела гражданина Беларуси, погибшего на горе Укю, и отправке останков на родину", — сообщается в "Твиттере" белорусской дипмиссии. Подключены представители белорусской диаспоры в Нальчике.



ЧП произошло 17 июля. Группа альпинистов из пяти человек из Беларуси совершала восхождение на гору Укю (высота более 4,3 тысячи метров), расположенную в Безенгийском ущелье (Черекский район). При спуске на высоте около 4,1 тысячи метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался.