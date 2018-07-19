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Дата распечатки: 19.07.2018 10:02
 
19.07.2018 08:49 Общество

Посольство Беларуси в России решает вопрос с доставкой на родину тела погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста

Минск, 19 июля. Посольство Беларуси в России решает вопрос с доставкой на родину тела белорусского альпиниста, погибшего в Кабардино-Балкарии.

"Посольство во взаимодействии с представительством МИД России в Минеральных Водах и главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимает необходимые меры по доставке в аэропорт тела гражданина Беларуси, погибшего на горе Укю, и отправке останков на родину", — сообщается в "Твиттере" белорусской дипмиссии. Подключены представители белорусской диаспоры в Нальчике.

ЧП произошло 17 июля. Группа альпинистов из пяти человек из Беларуси совершала восхождение на гору Укю (высота более 4,3 тысячи метров), расположенную в Безенгийском ущелье (Черекский район). При спуске на высоте около 4,1 тысячи метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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