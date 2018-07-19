Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/19/965453/
Дата распечатки: 19.07.2018 11:34
 
19.07.2018 09:55 Экономика, Финансы

Министерство финансов утвердило инструкцию о порядке раскрытия информации в сфере инвестфондов

Минск, 19 июля. Инструкция о порядке раскрытия информации в сфере инвестиционных фондов утверждена постановлением Министерства финансов от 13 июня № 45, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Инструкция содержит порядок представления периодической отчетности и раскрытия оперативной информации. Периодическая отчетность и оперативная информация представляются в департамент по ценным бумагам Минфина. Раскрытие информации будет происходить путем ее размещения на едином информационном портале рынка ценных бумаг лицами, обязанными это делать в соответствии с законом "Об инвестиционных фондах" и инструкцией, либо депозитарием, брокером или доверительным управляющим.

Действие инструкции распространяется на акционерные инвестиционные фонды, их управляющие организации и специализированные депозитарии, владельцев десяти и более процентов акций уставного фонда.

Постановление вступает в силу с 23 июля.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 19 Июль 2018, 11:34
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск