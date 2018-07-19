Министерство финансов утвердило инструкцию о порядке раскрытия информации в сфере инвестфондов

Минск, 19 июля. Инструкция о порядке раскрытия информации в сфере инвестиционных фондов утверждена постановлением Министерства финансов от 13 июня № 45, сообщает Национальный правовой интернет-портал.



Инструкция содержит порядок представления периодической отчетности и раскрытия оперативной информации. Периодическая отчетность и оперативная информация представляются в департамент по ценным бумагам Минфина. Раскрытие информации будет происходить путем ее размещения на едином информационном портале рынка ценных бумаг лицами, обязанными это делать в соответствии с законом "Об инвестиционных фондах" и инструкцией, либо депозитарием, брокером или доверительным управляющим.



Действие инструкции распространяется на акционерные инвестиционные фонды, их управляющие организации и специализированные депозитарии, владельцев десяти и более процентов акций уставного фонда.



Постановление вступает в силу с 23 июля.