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Дата распечатки: 19.07.2018 11:34
 
19.07.2018 10:39 Общество

В эвакуации тела погибшего в горах Кабардино-Балкарии белоруса участвуют восемь спасателей

Минск, 19 июля. В эвакуации тела белорусского альпиниста, погибшего в горах Кабардино-Балкарии, участвуют восемь спасателей.

"По состоянию на 8.00 для спуска тела альпиниста с высоты 4,1 тысячи метров из альплагеря "Безенги" выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 8 человек", — сообщает сайт главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

ЧП с белорусским гражданином произошло 17 июля. Группа альпинистов из пяти человек из Беларуси совершала восхождение на гору Укю (высота более 4,3 тысячи метров), расположенную в Безенгийском ущелье (Черекский район). При спуске на высоте около 4,1 тысячи метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался.

Посольство Беларуси во взаимодействии с представительством МИД России в Минеральных Водах и главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимает необходимые меры по доставке в аэропорт тела гражданина Беларуси, погибшего на горе Укю, и отправке останков на родину.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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