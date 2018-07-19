В Гомельской области на продажу выставлены госпакеты акции 15 предприятий

Минск, 19 июля. Гомельский облисполком изучает интерес инвесторов к приобретению государственных пакетов акций 15 предприятий, сообщает Государственный комитет по имуществу.



"В перечень акционерных обществ, в отношении акций которых в регионе уже определены условия продажи, включены 15 предприятий, из которых 8 предложены к продаже по конкурсу. Балансовая стоимость пакетов акций составляет от 63 до 11.925 тыс. рублей", — говорится в сообщении ГКИ.



В частности, среди предлагаемых предприятий Ельский консервный завод — производитель плодово-ягодных, фруктовых, овощных соков и нектаров, консервированного горошка и овощных маринадов.



"Условиями продажи пакета акций (73%) являются обеспечение сохранения количества рабочих мест и профиля деятельности общества", — отмечает Госкомимущество. При этом продажа акций этого предприятия требует согласия президента.



На конкурсную продажу также выставлены акции пяти предприятий агропромышленного комплекса Гомельской области — "Брагинка", "Брагинагросервис", "Маложинский", "Пераможнік", "Неначское" и двух предприятий торговли — "Визавиторг" и "Калинковичиторг".



"Победитель обязан в срок от 1 года до 3 лет со дня заключения договора купли-продажи акций инвестировать в предприятия от 300 до 700 тыс. евро", — сообщает ГКИ.



Эти средства планируется направить на реконструкцию и модернизацию производства, а также техническое перевооружение.



"Сохраняется социальная направленность продажи — в качестве условий также определены сохранение существующих и создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы работникам", — подчеркивает Госкомимущество.



На аукционе инвесторам также предлагается приобрести пакеты акций 7 предприятий Гомельской области, в числе которых предприятия агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и гостиничных услуг. Среди них "Гомельагрокомплект" — один из крупнейших производителей доильного оборудования в стране.



Как сообщалось ранее, в последние годы приватизация в Беларуси была практически остановлена, прямые иностранные инвестиции от продажи госпредприятий в страну не поступали. Единственная приватизационная сделка, о которой стало известно в этом году, была зафиксирована в Брестской области.



Руководитель строительно-монтажной компании из Норильска купил в апреле этого года у государства за 690 тыс. рублей Квасевичскую перо-пуховую фабрику, которая является ведущим производителем перо-пуховых изделий (одеял и подушек) в стране.