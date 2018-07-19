"Сбербанк" прогнозирует инфляцию в Беларуси на уровне 6%

Минск, 19 июля. Инфляция в Беларуси по итогам 2018 года будет выше того уровня, на который ориентируется Национальный банк, считают аналитики Центра макроэкономических исследований российского "Сбербанка".

В новом макроэкономическом обзоре, который подготовил центр, отмечается, что инфляция в Беларуси продолжает обновлять исторические минимумы, замедлившись по результатам июня до 4,1% в годовом выражении.



"Быстрое замедление годовой инфляции подтолкнуло Национальный банк к очередному снижению ставки рефинансирования. С 27 июня ставка установлена на уровне 10%, что является минимумом последнего десятилетия", — констатируют аналитики "Сбербанка".



По их оценкам, инфляция будет несколько выше того уровня, на который ориентируется Нацбанк Беларуси (5,5%), и составит по итогам года 6%.



"В ближайшие месяцы ускорение будет поддерживаться как инфляцией спроса, так и инфляцией предложения. Быстрый рост реальных зарплат (13,4% в годовом выражении) приводит к росту издержек у производителей, одновременно поддерживая кредитную экспансию и рост потребления", — говорится в обзоре.



Его авторы также отмечают, что в этом году в Беларуси наблюдается рост розничного товарооборота на 11%. "Беларусь находится в условиях положительного разрыва выпуска, при котором инфляционные риски традиционно возрастают", — считают аналитики "Сбербанка".



Напомним, инфляция в Беларуси в июне составила 0,4%, за первое полугодие — 2,9.



В последнем ежемесячном отчете о ценовой конъюнктуре Национальный банк отмечал, что июньская инфляция обусловлена повышением административно регулируемых цен. "Рост административно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении ускорился с 8,9% в мае до 9,1% в июне 2018 года в результате повышения цен на водку. Кроме того, значимое влияние на месячный прирост цен в данном сегменте внесло увеличение стоимости услуг дошкольных учреждений на летний период", — подчеркивал Нацбанк.