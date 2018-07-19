"Беллегпром" поддержал "Перспективу" в необходимости борьбы с недобросовестной конкуренцией со стороны торговцев из Средней Азии

Минск, 19 июля. Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности ("Беллегпром") поддерживает требование объединяющего индивидуальных предпринимателей РОО "Перспектива" в необходимости борьбы с недобросовестной конкуренцией со стороны торговцев, приезжающих для временной реализации продукции из Средней Азии. Об этом говорится в письме концерна в ответ на обращение председателя "Перспективы" Анатолия Шумченко.



"Вопрос о недобросовестной конкуренции со стороны торговых объектов в республике, принадлежащих выходцам из Средней Азии, торгующих по демпинговым ценам, с возможными нарушениями белорусского законодательства, весьма актуален и для отечественных производителей товаров легкой промышленности, — сказано в письме, размещенном на сайте организации. — Концерн "Беллегпром" неоднократно поднимал данный вопрос в органах государственного управления, предлагал ряд мер реагирования в соответствии с действующим законодательством".



По мнению заместителя председателя концерна Владимира Астровского, мониторинг указанных торговых объектов для выявления нарушений послужит нормализации ситуации. "Со своей стороны концерн "Беллегпром" и входящие в состав концерна организации проводят работу по мониторингу", — сообщил он в письме.



Решение о мониторинге торговых объектов с одеждой по сниженным ценам из Средней Азии принято по итогам встречи Шумченко и предпринимателей из регионов с первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Артуром Карповичем 10 июля. МАРТ сообщил, что данные мониторинга будут передаваться в МНС, Минздрав и другие ведомства. "Перспектива" со своей стороны обратилась к предпринимателям с просьбой сообщать адреса магазинов, где замечены нарушения в работе.