Белорусские пограничники применили оружие для остановки автомобиля с контрабандными сигаретами

Минск, 19 июля. Для остановки автомобиля с контрабандными сигаретами пограничникам пришлось применить оружие.



Как сообщает Государственный пограничный комитет, 17 июля около 2.00 часов вблизи населенного пункта Белюнцы (Вороновский район, Гродненская область) пограничный наряд обнаружил свежие следы автомобильных шин. Пограничники определили, что транспортное средство направилось в сторону белорусско-литовской границы.



В ходе проведения поисковых мероприятий был обнаружен автомобиль "УАЗ", водитель которого, заметив приближение пограничников, попытался скрыться.



"На неоднократные требования пограннаряда об остановке реакции не последовало, — говорится в сообщении. — С целью пресечения противоправных действий пограничники были вынуждены применить оружие. Несмотря на простреленные колеса, автомобиль продолжал движение. Но вскоре погоня завершилась задержанием двоих граждан Беларуси. Прояснился и мотив нарушителей — мужчины перевозили 55 тысяч пачек сигарет белорусского производства.



В отношении обоих правонарушителей сотрудниками органов пограничной службы начат административный процесс за нарушение пограничного режима по части 1 статьи 23.30 КоАП Беларуси. Кроме того, в отношении водителя автомобиля "УАЗ" за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 23.4 КоАП).



Кроме того, сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Вороновского РОВД начат административный процесс по части 6 статьи 12.27 КоАП за перемещение по территории пограничной зоны более тысячи сигарет. Также сотрудниками Гродненской региональной таможни начат административный процесс по части 1 статьи 14.1 КоАП за покушение на перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест.



За данные правонарушения задержанным грозят крупные штрафы.