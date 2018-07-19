На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару и евро, укрепился к российскому рублю

Минск, 19 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 19 июля белорусский рубль ослаб к доллару и евро, укрепился к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0056 рубля (0,24%) и составил 2,3176 рубля.



Курс доллара вырос на 0,0074 рубля (0,37%) до 1,9960 рубля.



Курс российского рубля снизился на 0,0082 рубля (0,26%) и составил 3,1527 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 19 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,25% до 72,72 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 68,62 доллара за баррель, что на 0,06% ниже предыдущего закрытия.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 19 июля повысился на 0,374 рубля и составил 63,2746 рубля.