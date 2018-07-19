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Дата распечатки: 19.07.2018 14:46
 
19.07.2018 13:55 Спорт

Белорусский футбольный тренер Виктор Гончаренко подписал новый контракт с московским ЦСКА

Минск, 19 июля. 41-летний белорусский футбольный тренер Виктор Гончаренко подписал новый контракт с московским ЦСКА. В соответствии с документом белорус будет возглавлять клуб из российской столицы до окончания сезона-2019/20, сообщает пресс-служба ЦСКА.

О финансовых условиях контракта ничего не говорится. Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы. В 56 матчах под руководством Гончаренко ЦСКА одержал 32 победы и 11 встреч завершил вничью. Белорусский специалист является одним из лучших тренеров за всю историю клуба по проценту побед — 57,14%.

Гончаренко завоевал репутацию перспективного специалиста после нескольких успешных сезонов с борисовским БАТЭ. В 2008 году он вывел БАТЭ в групповой этап Лиги чемпионов и стал самым молодым главным тренером в истории турнира. Борисовскую команду Гончаренко возглавлял до своего переезда в Россию в 2013 году. В России он работал главным тренером в "Кубани", "Урале" и "Уфе", а также был старшим тренером в ЦСКА.
Александр Ванкович, БелаПАН.

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