Минск, 19 июля. 19 июля возле ресторана "Гранд Кушавель" в Минске задержаны защитники Куропат Ольга Николайчик, Леонид Кулаков и Майя Наумова.



Активисты собрались, чтобы раздавать посетителям ресторана, принадлежащего бизнесмену Леониду Зайдесу, информационные материалы о Куропатах. Как известно, в урочище, где расстреливали жертв сталинских репрессий, недавно открылся развлекательный комплекс с рестораном "Поедем поедим", который также принадлежит Зайдесу.



Николайчик, Кулаков и Наумова были задержаны около 14.00, примерно через 5 минут после начала акции. Их посадили в синий милицейский микроавтобус и увезли предположительно в УВД Центрального района, на территории которого находится "Гранд Кушавель".



Напомним, 18 июля защитники Куропат объявили о начале кампании общественного бойкота развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим", а также его владельцев и всех, кто связан с его работой. Первая акция протеста должна была пройти сегодня возле ресторана "Гранд Кушавель".



Общественные протесты против работы развлекательного комплекса в Куропатах проходят с 31 мая.



14 июля у въезда в ресторанный комплекс в Куропатах произошли столкновения между протестующими и неизвестными молодыми людьми. Среди участников стычки был и Зайдес. После этого инцидента защитники Куропат решили отказаться от переговоров с владельцами ресторана, которые планировались на 17 июля. Вместо этого они выдвинули им условие в течение трех дней прекратить работу ресторана. Так как этого сделано не было, была объявлена кампания общественного бойкота.