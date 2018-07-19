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Дата распечатки: 19.07.2018 14:46
 
19.07.2018 14:11 Общество

Возле ресторана "Гранд Кушавель" в Минске задержаны защитники Куропат Ольга Николайчик, Леонид Кулаков и Майя Наумова

Минск, 19 июля. 19 июля возле ресторана "Гранд Кушавель" в Минске задержаны защитники Куропат Ольга Николайчик, Леонид Кулаков и Майя Наумова.

Активисты собрались, чтобы раздавать посетителям ресторана, принадлежащего бизнесмену Леониду Зайдесу, информационные материалы о Куропатах. Как известно, в урочище, где расстреливали жертв сталинских репрессий, недавно открылся развлекательный комплекс с рестораном "Поедем поедим", который также принадлежит Зайдесу.

Николайчик, Кулаков и Наумова были задержаны около 14.00, примерно через 5 минут после начала акции. Их посадили в синий милицейский микроавтобус и увезли предположительно в УВД Центрального района, на территории которого находится "Гранд Кушавель".

Напомним, 18 июля защитники Куропат объявили о начале кампании общественного бойкота развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим", а также его владельцев и всех, кто связан с его работой. Первая акция протеста должна была пройти сегодня возле ресторана "Гранд Кушавель".

Общественные протесты против работы развлекательного комплекса в Куропатах проходят с 31 мая.

14 июля у въезда в ресторанный комплекс в Куропатах произошли столкновения между протестующими и неизвестными молодыми людьми. Среди участников стычки был и Зайдес. После этого инцидента защитники Куропат решили отказаться от переговоров с владельцами ресторана, которые планировались на 17 июля. Вместо этого они выдвинули им условие в течение трех дней прекратить работу ресторана. Так как этого сделано не было, была объявлена кампания общественного бойкота.
Сергей Королевич, БелаПАН.

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