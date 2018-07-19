Тело погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста доставлено в Нальчик

Минск, 19 июля. Поисково-спасательные работы в Черекском районе Кабардино-Балкарии, где 17 июля погиб белорусский альпинист, завершены.



Сотрудники МЧС России транспортировали тело погибшего в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МЧС РФ. В эвакуации участвовали восемь спасателей.



ЧП с белорусским гражданином произошло 17 июля. Группа альпинистов из пяти человек из Беларуси совершала восхождение на гору Укю (высота более 4,3 тысячи метров), расположенную в Безенгийском ущелье (Черекский район). При спуске на высоте около 4,1 тысячи метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался.



Посольство Беларуси во взаимодействии с представительством МИД России в Минеральных Водах и главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимает необходимые меры по доставке в аэропорт тела гражданина Беларуси, погибшего на горе Укю, и отправке останков на родину.