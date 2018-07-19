Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/19/965508/
Дата распечатки: 19.07.2018 16:29
 
19.07.2018 14:41 Общество

Тело погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста доставлено в Нальчик

Минск, 19 июля. Поисково-спасательные работы в Черекском районе Кабардино-Балкарии, где 17 июля погиб белорусский альпинист, завершены.

Сотрудники МЧС России транспортировали тело погибшего в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МЧС РФ. В эвакуации участвовали восемь спасателей.

ЧП с белорусским гражданином произошло 17 июля. Группа альпинистов из пяти человек из Беларуси совершала восхождение на гору Укю (высота более 4,3 тысячи метров), расположенную в Безенгийском ущелье (Черекский район). При спуске на высоте около 4,1 тысячи метров в сторону ледника один из альпинистов сорвался.

Посольство Беларуси во взаимодействии с представительством МИД России в Минеральных Водах и главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимает необходимые меры по доставке в аэропорт тела гражданина Беларуси, погибшего на горе Укю, и отправке останков на родину.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 19 Июль 2018, 16:29
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск