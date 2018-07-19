СК: Захват отцом дочери в заложники в Заславле может быть связан с внутрисемейными отношениями

Минск, 19 июля. Захват отцом дочери в заложники в Заславле в отделении банка 18 июля может быть связан с внутрисемейными отношениями, сообщает Следственный комитет Беларуси.



По информации СК, обстоятельства преступления устанавливаются управлением Следственного комитета по Минской области. Предварительное расследование дела по п. 3 ч. 2 ст. 291 УК (захват заложника, совершенный с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего) поручено следственной группе.



Для максимально точного воссоздания обстоятельств, которые имели место, установления причин и условий, способствовавших совершению преступления, проводится большой объем следственных и процессуальных действий, говорится в сообщении СК.



Продолжаются осмотры, выемки, допросы свидетелей, всех задействованных участников, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения, собираются характеризующие материалы.



Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская в отношении потерпевшей, посмертная психолого-психиатрическая в отношении нападавшего, генотипоскопические, биолого-генетические, а также по изъятому орудию преступления.



Напомним, по данным следствия, на протяжении двух часов сотрудники милиции вели переговоры с мужчиной, 47-летним местным жителем, ранее неоднократно судимым за совершение тяжких преступлений, который взял в заложники свою 23-летнюю дочь, выдвигал различные требования. В дальнейшем он был ликвидирован в ходе операции, проведенной спецподразделением МВД "Алмаз". Заложница не пострадала.