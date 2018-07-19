19.07.2018 15:58 Политика, Экономика
Путин: Евразийский экономический союз является для России ключевым интеграционным проектом
Минск, 19 июля. Ключевым интеграционным проектом для России является Евразийский экономический союз, страны-участницы которого (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) вместе "действуют достаточно эффективно". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 июля в Москве на совещании российских послов и постпредов.
Приоритетным в работе Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС, Путин назвал использование возможностей интеграции "для стимулирования роста экономик всех стран-участниц, чтобы отдачу, практическую пользу от сотрудничества чувствовали граждане и бизнес".
Президент России также сообщил, что ЕАЭС имеет предложения об установлении партнерских отношений примерно с 50 странами. Он назвал важным наращивать внешние контакты союза. По словам Путина, уже сейчас действует зона свободной торговли союза с Вьетнамом, "ведутся соответствующие переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром, в скором времени начнутся консультации с Египтом и Индией", подписано временное соглашение, ведущее к формированию ЗСТ с Ираном.
Он добавил, что "хорошие перспективы открывает совместная работа с Китаем", с которым ЕАЭС в мае текущего года заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Как подчеркнул Путин, ЕАЭС и китайская инициатива Шелкового пути эффективно дополняют друг друга и гармонизация этих проектов "способна заложить фундамент для формирования большого евразийского партнерства — пространства экономической кооперации, максимально свободного от всяких барьеров".
Приоритетным в работе Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС, Путин назвал использование возможностей интеграции "для стимулирования роста экономик всех стран-участниц, чтобы отдачу, практическую пользу от сотрудничества чувствовали граждане и бизнес".
Президент России также сообщил, что ЕАЭС имеет предложения об установлении партнерских отношений примерно с 50 странами. Он назвал важным наращивать внешние контакты союза. По словам Путина, уже сейчас действует зона свободной торговли союза с Вьетнамом, "ведутся соответствующие переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром, в скором времени начнутся консультации с Египтом и Индией", подписано временное соглашение, ведущее к формированию ЗСТ с Ираном.
Он добавил, что "хорошие перспективы открывает совместная работа с Китаем", с которым ЕАЭС в мае текущего года заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Как подчеркнул Путин, ЕАЭС и китайская инициатива Шелкового пути эффективно дополняют друг друга и гармонизация этих проектов "способна заложить фундамент для формирования большого евразийского партнерства — пространства экономической кооперации, максимально свободного от всяких барьеров".