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Дата распечатки: 19.07.2018 17:55
 
19.07.2018 17:13 Общество

В крови водителя, погибшего в ДТП на столичной улице Долгобродской после преследования ГАИ, выявлено 1,3 промилле алкоголя

Минск, 19 июля. Эксперты установили, что в крови погибшего в дорожно-транспортном происшествии на улице Долгобродской в Минске водителя выявлено 1,3 промилле алкоголя, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

Около 3 часов ночи 18 июля 23-летний водитель автомобиля "Опель" не справился с управлением и вследствие заноса врезался в осветительную мачту. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Три девушки-пассажирки 1997, 2000 и 2001 годов рождения были доставлены в больницу. Еще один пассажир — 22-летний молодой человек — за медицинской помощью не обращался. Госпитализация потребовалась 18-летней пострадавшей.

Транспортное средство, в связи с неоднократным нарушением правил дорожного движения, преследовалось сотрудниками ГАИ. При этом водитель не подчинялся требованиям об остановке.

На месте происшествия работали следователи, специалисты управления ГКСЭ по Минску, сотрудники ГАИ и МЧС.

Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ проведен осмотр, в ходе которого зафиксирована следовая информация на месте ДТП. Изъяты биологические следы для проведения сравнительного анализа с образцами биологического материала участников аварии и другие следы для проведения экспертных исследований. Экспертам предстоит провести комплексную автотехническую экспертизу.

При проведении судебно-химической экспертизы в крови погибшего водителя выявлено 1,3 промилле алкоголя, что соответствует его нахождению в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

УСК по Минску по данному факту проводится проверка.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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