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Дата распечатки: 19.07.2018 21:15
 
19.07.2018 19:50 Спорт

Минское "Динамо" вышло во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА

Минск, 19 июля. Футболисты минского "Динамо" вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

19 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда команда Сергея Гуренко проиграла на своем поле ирландскому "Дерри Сити" — 1:2 (Сачивко, 28 — Рой, 7, Хэйл, 75), но была сильнее по сумме двух встреч благодаря победе на выезде — 2:0.

Следующим соперником "Динамо" станет лучший в паре "Дунайска Стреда" (Словакия) — "Динамо" (Тбилиси, Грузия). Первая встреча в Словакии завершилась вничью 1:1.

Сегодня вечером ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против валлийского "Коннас Ки" на своем поле проведет солигорский "Шахтер". 12 июля в Уэльсе белорусская команда выиграла со счетом 3:1. Соперник победителя пары определится в играх армянского "Гандзасара" и польского "Леха". Поляки дома одержали победу — 2:0, а за минуту до конца второго тайма выездного поединка уступали 0:2.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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