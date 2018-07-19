19.07.2018 21:53 Экономика
На БУТБ заключена крупнейшая сделка по покупке угля для Белорусской цементной компании
Минск, 19 июля. 90 тысяч тонн каменного угля примерно на 12 млн рублей закуплено государственным предприятием "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ).
Как отметила пресс-служба БУТБ, это крупнейшая сделка за историю биржевых торгов этим товаром.
Цель закупки — обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей и снизить себестоимость готовой продукции за счет применения биржевого механизма.
Указанный объем угля приобретен в ходе одной торговой сессии, состоявшейся 16 июля на электронной площадке БУТБ. В биржевых торгах участвовали два продавца — из Эстонии и Чехии. В результате конкуренции между поставщиками стоимость сырья снизилась на 11%, что позволило белорусскому производителю цемента сэкономить около 1,4 млн долларов.
Биржевые торги углем для внутреннего рынка проходят на БУТБ раз в неделю. По данным статистики, за первое полугодие через биржу реализовано более 90% каменного угля, импортируемого в Беларусь. В прошлом году данный показатель составлял 45%.
Как отметила пресс-служба БУТБ, это крупнейшая сделка за историю биржевых торгов этим товаром.
Цель закупки — обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей и снизить себестоимость готовой продукции за счет применения биржевого механизма.
Указанный объем угля приобретен в ходе одной торговой сессии, состоявшейся 16 июля на электронной площадке БУТБ. В биржевых торгах участвовали два продавца — из Эстонии и Чехии. В результате конкуренции между поставщиками стоимость сырья снизилась на 11%, что позволило белорусскому производителю цемента сэкономить около 1,4 млн долларов.
Биржевые торги углем для внутреннего рынка проходят на БУТБ раз в неделю. По данным статистики, за первое полугодие через биржу реализовано более 90% каменного угля, импортируемого в Беларусь. В прошлом году данный показатель составлял 45%.