В Беларуси растет число хищений денежных средств с использованием компьютерной техники

Минск, 19 июля. В Беларуси наблюдается рост хищений денежных средств с использованием компьютерной техники.



Как сообщает МВД, за пять месяцев текущего года органы внутренних дел зарегистрировали 1.348 таких преступлений, что на 89,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще стали фиксировать противоправные деяния, совершенные при помощи скомпрометированных реквизитов банковских платежных карточек.



"Основными причинами, отрицательно влияющими на складывающуюся криминогенную обстановку, являются доверчивость граждан, их неосведомленность о способах защиты при осуществлении интернет-платежей и необходимости сохранения в тайне платежных реквизитов", — отмечает заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимир Зайцев.



По его мнению, всем заинтересованным органам важно сосредоточить усилия на профилактической работе в этом направлении и активно информировать население о рисках, связанных с разглашением реквизитов платежных карт. Кроме того, снизить количество преступных посягательств и сделать расчеты в интернете более защищенными позволит обязательное применение для всех интернет-платежей с использованием реквизитов банковских платежных карт таких технологий безопасности, как 3-D Secure, Verified by Visa, Mastercard SecureCode и "Интернет Пароль".



МВД обратилось с предложением к Национальному банку Беларуси разработать обязательные технические требования по использованию данных технологий всеми банками страны, а также предусмотреть иные способы обеспечения безопасности при осуществлении интернет-платежей.