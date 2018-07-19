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Дата распечатки: 19.07.2018 22:52
 
19.07.2018 21:22 Экономика

Россельхознадзор вернул в Беларусь 20 тонн сливочного масла

Минск, 19 июля. В Смоленской области задержаны 20 тонн сливочного масла из Беларуси и возвращены в страну отправления.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, партия сливочного масла жирностью 82,5% была задержана 18 июля в ППУ "Красная Горка". Производитель продукции — "Сморгонские молочные продукты", филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

Согласно сопровождавшим груз международной товарно-транспортной накладной и ветеринарному сертификату, получателем продукции значилось смоленское юридическое лицо, а в качестве места разгрузки — Республика Казахстан. Однако при проведении контроля специалистами ведомства в грузовом отсеке автомобиля было выявлено масло с номером партий и датой выработки, которые не были заявлены в удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Поскольку гарантии предприятия фактически не распространялись на весь груз, масло вернули отправителю, поясняет российское ведомство.
Андрей Середа, БелаПАН.

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