Солигорский "Шахтер" вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

Минск, 19 июля. Солигорский "Шахтер" вслед за минским "Динамо" вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.



19 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда команда Сергея Ташуева обыграла на своем поле валлийский "Коннас Ки" — 2:0 (Бакай, 24, с пенальти, Лаптев, 82). Неделей ранее в Уэльсе белорусский клуб также был сильнее — 3:1.



Следующим соперником "Шахтера" станет польский "Лех", который с трудом взял верх над армянским "Гандзасаром" — 2:0 дома, 1:2 в гостях (поляки "размочили" счет на 5-й добавленной минуте второго тайма). 26 июля солигорцы сыграют дома, 2 августа — на выезде.



Как сообщалось, в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы минское "Динамо" выиграло у ирландского "Дерри Сити" (2:0 в гостях, 1:2 дома) и теперь встретится со словацкой "Дунайской Стредой", которая одолела тбилисское "Динамо" (1:1 дома, 2:1 в гостях). Первый матч — 26 июля в Словакии, ответный — 2 августа в Беларуси.



Со 2-го квалификационного раунда ЛЕ стартует обладатель Кубка Беларуси брестское "Динамо". Его соперник — греческий "Атромитос" (26 июля игра дома, 2 августа — на выезде).