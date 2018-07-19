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Дата распечатки: 19.07.2018 11:34
 
19.07.2018 10:25 Общество, Беларусь — Евросоюз

После завершения реконструкции в пропуском пункте "Брузги" возобновится пешеходное движение

Минск, 19 июля. Реконструкция пункта пропуска "Брузги" увеличит его пропускную способность и обеспечит безопасное пересечение границы пешеходам, сообщается на сайте Гродненской региональной таможни.

Реконструкция пункта пропуска является частью международного проекта по модернизации транзитного коридора трассы М6. В рамках проекта на границе между Беларусью и Польшей планируется расширить дорожное полотно до восьми полос (4 на въезд и 4 на выезд).

Предусмотрена модернизация систем радиационного контроля на полосах движения транспорта, а также автоматизированной системы распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств. Ограждение пункта пропуска по периметру будет оборудовано интеллектуальным видеонаблюдением.

Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования (по двое весов в каждом направлении). После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одной из семи линий на въезд (одна предназначена для следования в транспортно-логистический центр) и шести на выезд. "Это позволит значительно сократить время пребывания транспортных средств в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза", — говорится в сообщении.

После реконструкции возобновится пешеходное и велосипедное движение через пункт пропуска по специально оборудованным коридорам, что не только обеспечит безопасное пересечение границы пешеходов и велосипедистов, но и увеличит эффективность проведения таможенного контроля.

Завершение основных видов работ по объекту запланировано до конца 2018 года.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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