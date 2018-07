Правительство одобрило проект соглашения о втором этапе программы обменов MOST

Минск, 19 июля. Правительство Беларуси одобрило проект соглашения о втором этапе программы обменов между Беларусью и Евросоюзом MOST. Постановление Совмина об этом 16 июля № 533 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



В случае заключения соглашения проект международной технической помощи "EU4MOBILITY — МОСТ Этап II Программы мобильности для целенаправленных межличностных контактов" будет профинансирован Евросоюзом.



Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения.



MOST (Mobility Scheme for Targeted People-to-People-Contacts/ Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов) — проект Европейского союза, направленный на расширение контактов между гражданами ЕС и Беларуси с целью обмена передовым опытом и улучшения взаимопонимания. Действует с 2015 года.



Программа предоставляет возможность посетить ЕС с целью установления и углубления профессиональных контактов. Ключевыми секторами проекта MOST являются культура, образование и молодежь, наука и технологии. Также принимаются заявки из других областей, в частности экономики и здравоохранения. Проект предлагает краткосрочные и долгосрочные профессиональные стажировки.



Проект осуществляется консорциумом, в состав которого входят Институт имени Гёте в Минске и Британский Совет. Высшим органом в данном проекте выступает руководящий комитет, состоящий из представительства Европейского союза в Беларуси и Министерства иностранных дел страны.



В проекте уже приняло участие около 2,2 тыс. человек.



На сайте проекта сообщается, что на данный момент прием заявок на участие приостановлен, однако он возобновится после 20 августа — "как только между ЕС и белорусским правительством будет подписано новое соглашение о финансировании проекта".