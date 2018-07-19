19.07.2018 15:12 Политика, Беларусь — Евросоюз
Макей: Беларусь будет учитывать действия НАТО на своих границах, но не намерена создавать напряженность в регионе
Минск, 19 июля. Беларусь будет отслеживать действия НАТО на своих границах, но не намерена создавать своими действиями дополнительные угрозы для безопасности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарcом Ринкевичсом 19 июля в Риге.
"Мы будем отслеживать те действия, которые предпринимает НАТО на наших границах, будем учитывать это в выстраивании нашей военной политики по отношению к НАТО и соседним государствам, — цитирует Макея БелТА. — Но мы будем поступать аккуратно и таким образом, чтобы наши действия не способствовали нагнетанию напряженности в нашем регионе и не привели к очередным гонкам вооружений или к каким-то милитаристским устремлениям".
Белорусская сторона видит, что предпринимаются шаги по усилению активности НАТО в некоторых соседних странах. "Мы не приветствуем эти шаги, потому что это не вносит свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе, — сказал Макей. — Но мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика. Мы понимаем, что они делают эти шаги, исходя из каких-то своих устремлений. Естественно, мы обязаны думать над тем, как будем реагировать. Мы не намерены поступать таким образом, чтобы наши действия создавали дополнительные угрозы безопасности в регионе".
Макей заявил, что Беларусь не планирует размещать иностранные военные базы на своей территории. "Сегодня современное оружие таково, что не требуется размещать самолеты или какую-то иную технику, когда та же самая ракета может за короткое время достичь территории, находящейся в нескольких тысячах километрах", — сказал он.
Макей также добавил: "Выстраивая наши отношения в военно-политической сфере с другими государствами, мы и впредь намерены поступать транспарентно и открыто. Мы заинтересованы в развитии диалога и с НАТО, и с другими международными организациями".
"Мы будем отслеживать те действия, которые предпринимает НАТО на наших границах, будем учитывать это в выстраивании нашей военной политики по отношению к НАТО и соседним государствам, — цитирует Макея БелТА. — Но мы будем поступать аккуратно и таким образом, чтобы наши действия не способствовали нагнетанию напряженности в нашем регионе и не привели к очередным гонкам вооружений или к каким-то милитаристским устремлениям".
Белорусская сторона видит, что предпринимаются шаги по усилению активности НАТО в некоторых соседних странах. "Мы не приветствуем эти шаги, потому что это не вносит свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе, — сказал Макей. — Но мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика. Мы понимаем, что они делают эти шаги, исходя из каких-то своих устремлений. Естественно, мы обязаны думать над тем, как будем реагировать. Мы не намерены поступать таким образом, чтобы наши действия создавали дополнительные угрозы безопасности в регионе".
Макей заявил, что Беларусь не планирует размещать иностранные военные базы на своей территории. "Сегодня современное оружие таково, что не требуется размещать самолеты или какую-то иную технику, когда та же самая ракета может за короткое время достичь территории, находящейся в нескольких тысячах километрах", — сказал он.
Макей также добавил: "Выстраивая наши отношения в военно-политической сфере с другими государствами, мы и впредь намерены поступать транспарентно и открыто. Мы заинтересованы в развитии диалога и с НАТО, и с другими международными организациями".