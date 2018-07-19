Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/19/eu_965549/
Дата распечатки: 19.07.2018 17:55
 
19.07.2018 16:52 Политика, Беларусь — Евросоюз

Беларусь и Латвия готовят визит Лукашенко в Ригу

Минск, 19 июля. Беларусь и Латвия готовят визит Александра Лукашенко в Ригу. Об этом министры иностранных дел Беларуси и Латвии Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс сообщили на пресс-конференции в Риге 19 июля по итогам переговоров. Видеотрансляцию пресс-конференции вел сайт МИД Латвии.

"Мы обсуждали вопросы обмена визитами на высоком и высшем уровнях, в том числе и возможный визит президента Беларуси в Латвию. Это нормально, когда осуществляются подобного рода мероприятия между соседними странами, с которыми существуют дружеские отношения", — заявил Макей. По его словам, визиты подобного уровня "всегда дают новый импульс в развитии сотрудничества".

Ринкевичс в свою очередь уточнил, что накануне визита в Риге планируется провести 13-е заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии, на котором предстоит обсудить "многие практические вопросы экономического сотрудничества".

Официальное приглашение посетить Ригу Александру Лукашенко было передано в феврале 2018 года во время визита в Минск премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 19 Июль 2018, 17:55
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск