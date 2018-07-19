Беларусь и Латвия готовят визит Лукашенко в Ригу

Минск, 19 июля. Беларусь и Латвия готовят визит Александра Лукашенко в Ригу. Об этом министры иностранных дел Беларуси и Латвии Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс сообщили на пресс-конференции в Риге 19 июля по итогам переговоров. Видеотрансляцию пресс-конференции вел сайт МИД Латвии.



"Мы обсуждали вопросы обмена визитами на высоком и высшем уровнях, в том числе и возможный визит президента Беларуси в Латвию. Это нормально, когда осуществляются подобного рода мероприятия между соседними странами, с которыми существуют дружеские отношения", — заявил Макей. По его словам, визиты подобного уровня "всегда дают новый импульс в развитии сотрудничества".



Ринкевичс в свою очередь уточнил, что накануне визита в Риге планируется провести 13-е заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии, на котором предстоит обсудить "многие практические вопросы экономического сотрудничества".



Официальное приглашение посетить Ригу Александру Лукашенко было передано в феврале 2018 года во время визита в Минск премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.