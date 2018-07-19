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Дата распечатки: 19.07.2018 10:02
 
19.07.2018 08:39 Фото

Тренировка команды "Дрим тим" в рамках подготовки к Минскому полумарафону — 2018

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18 июля состоялась первая тренировка команды "Дрим тим" в рамках подготовки к Минскому полумарафону — 2018.

На снимках:

3 — Ирина Видова, певица;
4, 13 — министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук;
6 — олимпийский чемпион в гребле на байдарках Александр Богданович;
7 — председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский;
15 — лидер ЕРАМ Running Club Евгений Овчинников;
16 — депутаты Палаты представителей Ольга Политико и Дмитрий Шевцов;
18 — телеведущая Виктория Сенкевич.  
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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