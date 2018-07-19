19 июля возле ресторана "Гранд Кушавель" в Минске задержаны защитники Куропат Ольга Николайчик, Леонид Кулаков и Майя Наумова.



Активисты собрались, чтобы раздавать посетителям ресторана, принадлежащего бизнесмену Леониду Зайдесу, информационные материалы о Куропатах. Как известно, в урочище, где расстреливали жертв сталинских репрессий, недавно открылся развлекательный комплекс с рестораном "Поедем поедим", который также принадлежит Зайдесу.



Николайчик, Кулаков и Наумова были задержаны около 14.00, примерно через 5 минут после начала акции. Их посадили в синий милицейский микроавтобус и увезли предположительно в УВД Центрального района, на территории которого находится "Гранд Кушавель".