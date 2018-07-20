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Дата распечатки: 20.07.2018 03:28
 
20.07.2018 01:05 Спорт

Скончался известный белорусский футбольный тренер Иван Савостиков

Минск, 20 июля. На 77-м году жизни скончался известный белорусский футбольный тренер Иван Савостиков, сообщила пресс-служба ФК "Динамо" (Минск) поздно вечером 19 июля.

"Настоящая легенда нашего клуба, белорусского футбола. Он был искренним и замечательным человеком, душой и сердцем каждую минуту своей жизни переживал за родной клуб и был рядом с ним даже в те моменты, когда было очень тяжело..." — отмечается в некрологе.

Иван Савостиков — бронзовый призер чемпионата СССР 1963 года, финалист Кубка СССР в составе минского "Динамо". Работал в команде тренером (1978—1986) и старшим тренером (1986—1988). Руководил командой в драматичном финале Кубка СССР-1986/87 против киевского "Динамо", когда она, ведя 3:1, в итоге проиграла по пенальти. В 1992—2000 годах возглавлял молодежную сборную Беларуси. Отец футболиста Кирилла Савостикова.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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