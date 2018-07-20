Минск, 20 июля. На 77-м году жизни скончался известный белорусский футбольный тренер Иван Савостиков, сообщила пресс-служба ФК "Динамо" (Минск) поздно вечером 19 июля.



"Настоящая легенда нашего клуба, белорусского футбола. Он был искренним и замечательным человеком, душой и сердцем каждую минуту своей жизни переживал за родной клуб и был рядом с ним даже в те моменты, когда было очень тяжело..." — отмечается в некрологе.



Иван Савостиков — бронзовый призер чемпионата СССР 1963 года, финалист Кубка СССР в составе минского "Динамо". Работал в команде тренером (1978—1986) и старшим тренером (1986—1988). Руководил командой в драматичном финале Кубка СССР-1986/87 против киевского "Динамо", когда она, ведя 3:1, в итоге проиграла по пенальти. В 1992—2000 годах возглавлял молодежную сборную Беларуси. Отец футболиста Кирилла Савостикова.

