Сегодня — вторая годовщина со дня убийства журналиста Павла Шеремета

Минск, 20 июля. 44-летний журналист уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, подорвавшись в автомобиле в центре Киева, где он жил и работал последние пять лет. Обстоятельства его гибели до сих пор не расследованы.

20 июля 2016 года в машине, на которой ехал Шеремет, сработало взрывное устройство. Взрыв произошел в 7.45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Мощность взрывчатки, по оценке правоохранителей, составила 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте. Впоследствии выяснилось, что это была модифицированная модель противопехотной мины МОН-50.



Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". К расследованию подключились сотрудники ФБР, о помощи которых попросили украинские власти. В качестве основной версии убийства рассматривалась месть за профессиональную деятельность. Следствие также не исключало, что Шеремета могли убить в целях дестабилизации обстановки в Украине, по личным мотивам или по ошибке (целью могла быть гражданская жена погибшего — владелица "Украинской правды" Алена Притула, именно на ее автомобиле передвигался Шеремет в момент трагедии).



Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял о том, что расследование убийства Шеремета является для него "делом чести", и предлагал расширить иностранную составляющую следственной группы. Один из последних комментариев о ходе расследования уголовного дела дал в апреле этого года заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко. "У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем", — заявил он. Ожидается, что в связи с годовщиной убийства сегодня состоится брифинг представителя Нацполиции Украины.



Национальный союз журналистов Украины 19 июля опубликовал заявление, в котором требует от власти и правоохранителей публичного отчета о результатах расследования убийства Шеремета. "Отсутствие прогресса в этом резонансном деле — это тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления", — говорится в заявлении.



Журналисты напомнили, что в 2017 году президент Порошенко требовал публичного отчета о результатах расследования, но он так и не состоялся: "Союз продолжает требовать его проведения. Журналисты и общество имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги".



Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске. После школы поступил на исторический факультет БГУ, где проучился три курса. Закончил факультет международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета. До 1992 года работал в одном из белорусских банков. Затем пришел на белорусское телевидение. Известность получил как ведущий еженедельной аналитической программы "Проспект".



В 1996 году работал главным редактором "Белорусской деловой газеты". В том же году был назначен заведующим белорусским бюро Общественного российского телевидения (сейчас — Первый канал) и собственным корреспондентом ОРТ по Беларуси.



В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, журналист провел в тюрьме в общей сложности три месяца.



В 1998 году Шеремет начал работать специальным корреспондентом программ "Новости" и "Время" дирекции информационных программ российского канала ОРТ, а в январе 1999-го занял пост шеф-редактора российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы "Время".



В 2000 году Шеремет ушел из новостных программ и продолжал работать на Первом канале как автор документальных фильмов и специальных проектов в рамках информационных программ. Окончательно покинул телеканал в 2008 году.



С 2009 года был редактором отдела политики и общества в журнале "Огонек". В 2011 году Шеремет недолго вел передачу "Приговор" на телеканале РЕН ТВ.



Был сооснователем популярного общественно-политического интернет-ресурса "Белорусский партизан" и научно-популярного интернет-издания "Гістарычная праўда".



С 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", в дальнейшем стал ее исполнительным директором.



С сентября 2013-го по 2014 год работал ведущим программы "Прав? Да!" на Общественном телевидении России.



В июне 2015 года запустил авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале 24. С сентября 2015-го вел утренние передачи на "Радио Вести", с начала 2016-го — будничную программу "Утро Павла Шеремета" там же.



Соавтор книги "Случайный президент", посвященной правлению Александра Лукашенко.



Шеремет похоронен на Северном кладбище под Минском. Сегодня родные и коллеги Павла посетят его могилу, где в апреле 2018 года был установлен памятник.

