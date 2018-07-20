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Дата распечатки: 20.07.2018 11:15
 
20.07.2018 09:56 Экономика

Акции "Белювелирторга" более чем на 671 тысячу рублей будут приняты в республиканскую собственность до 1 сентября

Минск, 20 июля. Акции ОАО "Белювелирторг" на общую сумму 671,6 тысячи рублей будут приняты в республиканскую собственность до 1 сентября. Соответствующее постановление Совета министров от 18 июля 2018 года № 546 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В республиканскую собственность будут приняты 26 тысяч простых (обыкновенных) акций, находящихся в собственности Мозырского района, 69,6 тысячи акций — Молодечненского района и 39,2 тысячи акций — Солигорского района. Номинальная стоимость одной акции составляет 4,98 рубля.

Принять меры по реализации постановления Совет министров поручил Государственному комитету по имуществу совместно с Мозырским, Молодечненским и Солигорским райисполкомами.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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