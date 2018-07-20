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Дата распечатки: 20.07.2018 11:14
 
20.07.2018 10:37 Общество

В Копыльском районе утонул 10-летний мальчик, проводится проверка

Минск, 20 июля. Копыльским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели 10-летнего мальчика, сообщается на сайте СК.

Днем 19 июля поступило сообщение о том, что в водоеме вблизи деревни Дусаевщина Копыльского района утонул ребенок. Выбывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что четверо подростков без присмотра взрослых, не имея спасательных жилетов, купались в водоеме. 10-летний мальчик, который не имел навыков плавания, внезапно пошел под воду.

В результате проведенных поисковых мероприятий тело ребенка обнаружено на глубине 1,5 метра на расстоянии 15 метров от берега.

В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств.

В сообщении подчеркивается, что дети не должны находиться на водоемах одни, а только под контролем взрослых, и должны купаться в специально оборудованных местах.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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