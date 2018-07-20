Двое жителей Солигорска попали в ДТП на чужой машине и сразу же угнали еще одну

Минск, 20 июля. Двое жителей Солигорска задержаны за совершение нескольких угонов автомобилей за ночь, сообщается на сайте СК.



Утром 16 июля в милицию поступили два сообщения об угонах легковых автомобилей, необорудованных сигнализацией.



В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое солигорчан 1996 года рождения, ранее судимых за аналогичные преступления.



На допросе один из подозреваемых признался в угонах. Он пояснил следствию, что накануне вечером решил поехать купаться за город. Увидев на улице припаркованный у многоквартирного дома Volkswagen Golf, решил поехать на озеро на нем.



Машину он вскрыл ключами от квартиры, соединением проводов завел двигатель. По дороге забрал товарища. Проезжая по деревне Чепели, угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Приятели бросили машину, в этой же деревне угнали еще один автомобиль — припаркованный у дороги Audi 80.



Владелец Audi увидел проезжающий по проселочной дороге свой автомобиль и стал преследовать угонщиков. Сотрудники милиции, прибывшие в деревню, задержали их.



Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела об угонах (ст. 214 УК). Они соединены в одно производство. Проводятся осмотры, проверки показаний, допрашиваются свидетели и задержанные. Проводятся также необходимые экспертизы. В ходе осмотра автомобилей обнаружены и зафиксированы различные повреждения.



Одному из задержанных предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится в статусе подозреваемого. Окончательная квалификация действиям подследственных будет дана по результатам расследования.