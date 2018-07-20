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Дата распечатки: 20.07.2018 11:15
 
20.07.2018 10:50 Политика

Беларусь и Пакистан готовятся к проведению очередного заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Минск, 20 июля. Беларусь и Пакистан готовятся к проведению очередного заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вопросы подготовки заседания обсуждались 20 июля на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с послом Исламской Республики Пакистан Линой Салим Моаззам.

По информации пресс-службы МИД Беларуси, в ходе встречи также обсуждались вопросы обмена визитами на уровне руководства внешнеполитических ведомств двух стран и развития торгово-экономичного сотрудничества.

Особое внимание было уделено важности активизации взаимодействия по линии профильных рабочих групп в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования для существенного наращивания товарооборота между двумя странами и выхода на новые перспективные торгово-экономические проекты.

Накануне празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном (февраль 2019 года) собеседники обсудили шаги по организации ряда совместных мероприятий, посвященных этой символичной дате.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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