Минск, 20 июля. Беларусь и Пакистан готовятся к проведению очередного заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вопросы подготовки заседания обсуждались 20 июля на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с послом Исламской Республики Пакистан Линой Салим Моаззам.



По информации пресс-службы МИД Беларуси, в ходе встречи также обсуждались вопросы обмена визитами на уровне руководства внешнеполитических ведомств двух стран и развития торгово-экономичного сотрудничества.



Особое внимание было уделено важности активизации взаимодействия по линии профильных рабочих групп в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования для существенного наращивания товарооборота между двумя странами и выхода на новые перспективные торгово-экономические проекты.



Накануне празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном (февраль 2019 года) собеседники обсудили шаги по организации ряда совместных мероприятий, посвященных этой символичной дате.