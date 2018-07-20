Прокуратура Гродненской области защитила права ребенка-инвалида

Минск, 20 июля. Прокуратура Гродненской области провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида о несвоевременном назначении ОАО "Гроднопромстрой" государственного пособия.



Как сообщает Генеральная прокуратура, женщина заявила, что наниматель длительное время не назначал и не выплачивал причитающееся пособие.



Изучив необходимые материалы и документы, опросив ответственных работников предприятия, прокуратура области пришла к выводу о наличии существенного нарушения прав и законных интересов ребенка-инвалида, воспитывающегося в неполной семье.



С февраля 2016 года малолетнему сыну заявительницы установлена инвалидность по причине редкого заболевания. С этого времени мать ребенка состоит на учете в управлении социальной защиты администрации Ленинского района Гродно и является получателем социальной пенсии.



С этого же времени у заявительницы возникло право на получение семейного пособия, а именно пособия на детей старше 3-х лет из отдельных категорий семей. Однако данное пособие она получала только с декабря 2017 года — времени обращения в соответствующую комиссию по назначению государственных пособий предприятия.



Как отмечают в прокуратуре, в соответствии с законом "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" семейные пособия назначаются со дня возникновения права на них, если обращение за назначением госпособия последовало не позднее шести месяцев со дня возникновения такого права, а при обращении за пособием по истечении шести месяцев такое пособие назначается со дня обращения.



Пропуск женщиной 6-месячного срока по причине ее неосведомленности об имеющемся праве на социальную поддержку государства стал определяющим аргументом при отказе в удовлетворении неоднократных обращений заявительницы о выплате пособия за прошлое время как со стороны нанимателя, так и Октябрьского районного отдела Гродненского областного управления ФСЗН и его вышестоящего органа — Комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.



При этом, как отмечают в прокуратуре, не давалась оценка полноте и своевременности действий уполномоченных лиц ОАО "Гроднопромстрой", ответственных за принятие решений, затрагивающих права и законные интересы работников.



Так, не были приняты во внимание требования законодательства о том, что госорганы, иные организации, назначающие и выплачивающие государственные пособия, а также комиссии нанимателя по назначению государственных пособий обязаны разъяснять гражданам их права и обязанности по вопросам назначения и выплаты государственных пособий.



"Таким образом, гарантированная государством социальная поддержка ребенка-инвалида, нуждающегося в особой заботе, а также социальная защита его семьи в полном объеме длительное время не была обеспечена по вине нанимателя", — констатируют прокуроры.



По результатам проверки прокуратурой области гендиректору ОАО "Гроднопромстрой", начальнику Гродненского областного управления ФСЗН и председателю Комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома внесено представление об устранении нарушений законодательства, направленного на социальную поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов.



Одновременно с обращением в прокуратуру заявительница за защитой своих нарушенных прав обращалась и в суд. Однако только суд кассационной инстанции с учетом мнения прокурора принял решение об удовлетворении исковых требований о взыскании с ОАО "Гроднопромстрой" невыплаченного пособия и суммы его индексации.